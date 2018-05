Davigo, Di Matteo e l'onda grillina sognano il ribaltone tra i magistrati

All'ombra delle convulsioni dei partiti c' è un' altra campagna elettorale che sta entrando nel vivo: quella per il rinnovo del Csm. A luglio magistrati eleggeranno i 16 membri togati e il Parlamento gli 8 componenti laici. Il clima è stato surriscaldato negli ultimi giorni da tre fatti collegati: la pubblicazione di un libro sul caso Robledo che mette sotto accusa il Csm e il sistema delle correnti; la discesa in campo di Piercamillo Davigo a capo della corrente «anti-establishment» Autonomia e Indipendenza; la polemica contro Csm e Anm scagliata dal pm antimafia Nino Di Matteo all' indomani della sentenza del processo sulla trattativa Stato-mafia.Si delinea una resa dei conti elettorale, scive la Stampa.