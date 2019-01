De Benedetti fa mea culpa. Se ne accorge soltanto ora. Povera patria

Le élite europee devono fare autocritica. Lo dice Carlo De Benedetti che, in un'intervista a Il Sole 24 Ore, racconta come negli ultimi decenni troppo spesso sono stati trascurati i problemi che la combinazione tra globalizzazione e nuove tecnologie avrebbero portato ai lavoratori. Per quanto riguarda le "élite europee credo che sia necessaria un'autocritica. Negli ultimi 20 anni siamo stati tutti troppo innamorati della globalizzazione e delle nuove tecnologie. Tenendo in scarsa considerazione i danni che questa combinazione di fattori avrebbe avuto sulla classe media e in generale sui lavoratori".