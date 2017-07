DE MASI AD OMNIBUS: LA RAGGI E’ UNA IATTURA PER I 5 STELLE, FA PERDERE VOTI

Questa mattina il sociologo Domenico de Masi, ospite ad Omnibus ha dichiarato: “PD e Movimento 5 Stelle hanno tutti e 2 una “R” che li minaccia dall’interno: cioè Renzi per il PD e la Raggi per il M5S. Io credo che questi due personaggi, Renzi e la Raggi, siano una vera iattura perché portano via molti voti. La gestione di Roma della Raggi è un punto oscuro, la sindaca si è dimostrata incapace in quella cosa nella quale i grillini sono bravissimi, ossia la comunicazione. Raggi non comunica di persona, non comunica attraverso la piattaforma, non comunica in nessun modo. Dice continuamente che c’è un grande programma per Roma ma non sappiamo praticamente ancora qual è ormai a molti mesi dalla sua elezione”.

Questo il video: http://www.la7.it/omnibus/video/de-masi-virginia-raggi-%C3%A8-una-iattura-per-il-movimento-5-stelle-23-07-2017-218908