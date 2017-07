De Masi asfalta i 5 Stelle: si sentono taumaturghi, sono solo immaturi

"La colpa del M5S romano e' di aver puntato solo su se stesso con un'ambizione taumaturgica, come se fosse in grado di fare miracoli. Per risanare la citta' avrebbero dovuto chiamare a raccolta le cinquanta persone migliori d'Italia e metterle a giocare una partita quasi persa in partenza. Ora non basterebbe nemmeno una squadra di supereroi".

Lo afferma a Repubblica, il sociologo Domenico De Masi. "Nel breve periodo non vedo vie d'uscita, occorrerebbero almeno 10 anni per risollevarla. Il guaio e' che l'amministrazione grillina non riesce a salvare nemmeno le apparenze. Rutelli e Veltroni, non potendo risolvere i problemi di fondo, hanno tentato almeno la carta della cultura". "Rispetto agli enormi problemi che ha questa citta' - continua De Masi -, le bagatelle interne sono irrilevanti. Di certo non aiutano e soprattutto denotano immaturita' di fondo e assenza di visione. Dopo Argan, Roma non ha avuto piu' sindaci degni di questo nome".

Alla domanda su quali caratteristiche dovrebbe avere il sindaco di Roma, De Masi replica: "Grandissima capacita' manageriale e un'enorme cultura. Raggi, mi spiace dirlo, non ha ne' l'una ne' l'altra. La verita' e' che nessuno dei quattro candidati alle elezioni del 2016 era all'altezza del compito".