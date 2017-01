Il candidato giusto per fare il premier e guidare il paese e' Matteo Renzi. Cosi' il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio risposte alla giornalista Maria Latella che durante "L'Intervista" di Skytg24 gli chiede se sia un candidato visto che qualcuno ipotizza la necessita' di figure che uniscano nel Pd. "Francamente non mi risulta - risponde Delrio ridendo - Il candidato premier del Partito Democratico e' il suo segretario, per statuto".