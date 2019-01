Di Battista contro la Boschi: ecco come la distrugge

"L’atteggiamento radical chic rappresenta

la loro morte politica. Partecipano alle cene da 6.000 euro a tavolo e

scrivono queste stupidaggini trattando le persone che vivono in

povertà come semplici fancazzisti". Così su Fb Alessandro Di Battista,

postando uno screenshot dell’ultimo tweet di Maria Elena Boschi, nel

quale l’ex sottosegretario a Palazzo Chigi scrive: "Dice Di Maio che

col reddito di cittadinanza da oggi cambia lo Stato Sociale. La

colonna sonora infatti diventa ’Una vita in vacanza’".



"Gli italiani - attacca l’esponente M5S - ormai li odiano e neppure se

ne rendono conto. Continuano imperterriti nella strada dell’arroganza.

Si guardano l’ombelico, al massimo lo sguardo lo rivolgono solo verso

l’ultima borsa di Hermes acquistata ’per far girare l’economia’ e

appesa nell’armadio in mezzo alla naftalina. Ma la verità è che sotto

naftalina ormai ci sono loro. Conserviamoli per i posteri. Affinché i

futuri uomini politici sappiano come non diventare mai". In un post

scriptum l’ex deputato annuncia: "Domenica sarò ospite da Fazio.

Coraggio!".