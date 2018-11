M5s: Di Battista, io sempre fascista? Renzi sempre "grullo"

"Mi hanno inviato un link in cui quel facciotto bolso del Grullo di Rignano, attacca Alessandro affermando che il padre, di lui Grullo, Tiziano, il barba elettrica fusa, e' stato scagionato mentre il padre, di Alessandro, cioe' io, "rimane sempre un fascista". Questa e' una affermazione che mi offende e mi preoccupa particolarmente. Essere definito "sempre un fascista" da uno che rimane sempre un Grullo, e' cosa estremamente avvilente che cerchero' di superare facendo finta di diventare un trafficante di influenze, un millantatore e aggiungo un fallito bancarottiere e aggiungo fraudolento ed aspettare di essere scagionato dai Magistrati". Lo scrive, in un post su facebook in cui risponde a Matteo Renzi, il padre di Alessandro Di Battista, Vittorio. "Gia', pero', pure cosi facendo, rimango sempre un fascista, scagionato ma pur sempre fascista. Quindi? Quindi non so che fare. Magari fingo pure di essere uno del Pd, magari orfano del Nano, magari estimatore del Grullo, magari frequentatore della Leopolda e magari distruttore del Pd e delle idee della sinistra. Almeno, da "sempre un fascista", senza olio di ricino, senza manganello, senza violenza e senza neppure un vaffanculo, potrei contribuire alla definitiva sparizione del partito Democratico, di quello della Leopolda e di quello personale e familiare del Grullo di Rignano", scrive ancora il padre del "Dibba".