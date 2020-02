Di Battista si riprende il Movimento: ecco le sue prossime mosse

Il ritorno di Alessandro Di Battista prende forma: "In questi due anni ho studiato molto e ho delle proposte da fare", ha spiegato rispondendo su Instagram al commento di un attivista. Insomma, in un M5s sempre più debole e spaccato, in vista degli Stati Generali (ammesso e non concesso che verranno celebrati), l'urlatore professionista torna a farsi vedere e sentire. "Dirò la mia. Ho chiara la strada. Poi vedremo in quanti saranno concordi".