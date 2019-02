Di Maio all'attacco di Salvini: governo a rischio crollo!

Tra i 5 Stelle è scattato l'ordine di scuderia, simile peraltro a quello adottato fin che si potrà con la Tav: rinviare l'autonomia per le regioni che tanto sta a cuore alla Lega. Ecco allora l'appello a "un nuovo approfondimento tra i ministeri tutti e le tre Regioni sulle criticità già aperte" e la richiesta di "un necessario passaggio in Parlamento". In estrema sintesi, "i tempi saranno lunghi", o almeno così sperano Luigi Di Maio e i suoi. L'importante è scavallare il 26 maggio,