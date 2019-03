Di Maio e Conte contro Salvini e Mattarella: la bomba di Dagospia sulla Cina

Mentre dalle parti della Lega Matteo Salvini fa di tutto per mettersi l'abito buono, per apparire sempre più "istituzionale" come piace a Sergio Mattarella per puntare dritto dritto su Palazzo Chigi, dalle parti del Quirinale, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena, sono sempre più irritati per la brutta piega che sta prendendo l'affaire con la Cina a proposito della "Via della Seta". Il capo dello Stato è a dir poco sconcertato per come il governo gialloverde sta gestendo il "dossier" tanto da aver da tempo allertato le proprie pedine a cominciare da Moavero Milanesi, Ministro degli Esteri.