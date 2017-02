Di Maio e Di Battista: nasce il 'patto di non belligeranza'

Nonostante la bufera che lo scuote un giorno sì e l' altro pure, Luigi Di Maio resta l' uomo forte dei Cinque Stelle, l' unico che ha la possibilità concreta di giocarsi la partita delle elezioni nazionali. Perché metterselo contro, allora?

Tanto vale farci un patto, racconta il Fatto. Di Maio ha bisogno della garanzia che a Di Battista non vengano strani grilli per la testa: non può permettersi, né ora né mai, uno sfidante così pericoloso. Di Battista, per adesso, ha giurato fedeltà.