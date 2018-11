Di Maio furioso: "Meglio che Salvini non mi chieda nulla per Berlusconi"

"Dopo il 4 marzo non ci sarà mai più un ritorno al passato, spiega Di Maio. Credo che anche alla Lega faccia bene il fatto di stare lontano da Berlusconi: se dovessero tornare con lui non avranno più questo consenso perché quelle forze fanno parte del vecchio sistema". Ma sull'incontro tra Salvini e il Cav, è più esplicito: "Finché a me non chiede nulla per Berlusconi le cose andranno bene".