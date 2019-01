Di Maio inventa il Reddito di Cittadinanza a "fisarmonica": ecco la fregatura

Il reddito di cittadinanza non sarà come promesso da Luigi Di Maio. Sarà a fisarmonica, cioè se i soldi finiscono, si rifanno i calcoli e tutti prendono meno (pensioni comprese). E' quanto si evince dalla versione ormai definitiva del decreto legge che istituisce il sussidio anti povertà e l'anticipo pensionistico con Quota 100: "In caso di esaurimento delle risorse (6,11 miliardi nel 2019, 7,75 miliardi nel 2020, 8 miliardi nel 2021, 7,84 miliardi dal 2022, ndr) entro 30 giorni" dalla fine dei soldi si "ristabilisce la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio".