Di Maio e la mossa anti-Salvini sui migranti: ecco cosa c'è dietro

Di Maio, scrive il Messaggero è "pressato da una base in ebollizione per la vicenda della rivolta dei sindaci sul decreto sicurezza" e ha fatto sponda sulla volontà del premier Giuseppe Conte di dare risposte positive alle richieste di Bruxelles di intervenire per risolvere la questione umanitaria dei migranti africani bloccati da 15 giorni nelle acque di Malta. Inoltre, vuole far sapere a tutto l'Europarlamento che "M5S e Lega non sono la stessa cosa".