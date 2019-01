Di Maio e le elezioni europee: tutte le novità in arrivo sul programma 5Stelle

Nelle ultime ore, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena, è arrivata a tutti i parlamentari una bella mail con la richiesta di indicazioni su cosa inserire nel programma elettorale. Insomma, ognuno potrà dire a Di Maio, novello Babbo Natale, cosa vorrebbe nel programma da offrire agli italiani in vista delle elezioni di Strasburgo.

Nella mail infatti si chiede il "prezioso contributo" di tutti i parlamentari; "è assolutamente indispensabile impiegare e mettere a frutto le esperienze, le idee e le competenze di tutti, deputati e senatori". Il problema però è che i tempi sono troppo stretti per così tanto lavoro soprattutto perché poi bisognerà "raccordarlo ed armonizzarlo" e infine inviare al gruppo di lavoro che scriverà materialmente il Manifesto europeo dei 5Stelle.

Il tutto dovrà essere fatto, udite udite, "entro e non oltre le ore 20 di lunedì 14 gennaio". Insomma, tempi troppo stretti per elaborare il programma di una campagna elettorale così fondamentale per il futuro del Movimento 5 Stelle. Tanto che, in realtà, in Transatlantico si dice che i giochi sono già stati fatti e in linea di massima il programma elettorale sarebbe già bello che pronto con tanto di discussione a margine della riunione in zona Castel Sant'Angelo che si è tenuta nei giorni scorsi alla presenza dei vertici del Movimento.

La parte del leone, continua Dagospia, la farà la battaglia contro l'austerity e il Fiscal Compact. Oltre a questo verranno rilanciate le battaglie storiche dei 5 Stelle come quella riguardante la riforma della Bce, la salvaguardia del Made in Italy, l'abolizione degli squilibri prodotti in Europa dai regimi fiscali agevolati, la creazione di nuovi posti di lavoro grazie alle filiere sostenibili, gli incentivi a favore del riciclo e del riuso e così via. Insomma, in realtà, al di là delle mail arrivate nelle cassette di posta elettronica di deputati e senatori, si sarebbe già a buon punto.