Di Maio e M5s distanti 10 punti dalla Lega. Pd e Forza Italia crollo totale

Secondo Bimedia, se si votasse oggi per le elezioni europee, il partito di Matteo Salvini raccoglierebbe il 33,7%, circa 10 punti in più su quello guidato da Luigi Di Maio: i 5 Stelle si fermano infatti al 24,8%. Male, malissimo gli altri: il Pd al 16,8%, Forza Italia addirittura al 7,3%, Fratelli d'Italia al 3,8% superati dalla sorprendente +Europa di Emma Bonino, al 4,2 per cento.