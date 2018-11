Di Maio prende di petto la Lega: il governo trema?

“Giancarlo Giorgetti parla di complicazioni non indifferenti? Noi siamo chiari, il reddito sarà operativo nei primi tre mesi del 2019. Se qualche membro del governo non crede in quello che stiamo facendo, allora è un rischio per tutti. Noi abbiamo firmato un contratto che va rispettato da entrambe le parti”. Il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio ha parlato molto chiaro.