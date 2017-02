Di Maio: senza maggioranza chiediamo fiducia altri in Parlamento

http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/grillo-al-governo-ecco-cosa-fara-svelato-il-piano-segreto-462120.html

Se non dovessimo ottenere alle elezioni

il 40% "ci sarà qualcuno che dovrà votarci la fiducia: andremo in

Parlamento, presenteremo un programma chiaro che nelle prossime

settimane sarà ultimato e chi vuole darci la fiducia lo faccia ma

senza spartizioni di poltrone". Lo ha detto il vicepresidente

della Camera Luigi Di Maio (M5s) all’Aria che Tira su La7. "Se

arriviamo prima alle elezioni - ha aggiunto - chiederemo

l’incarico e ci presenteremo alle camere per avere la fiducia

degli altri partiti".