Diciotti, i 5 Stelle voteranno contro Salvini. Vogliono far cadere il governo?

"Votero' per l'autorizzazione a preocedere contro Matteo Salvini", anticipa, intervistata da Repubblica,

Elena Fattori. "Ho gia’ pronto il ricorso", avverte la senatrice M5s

dissidente, ancora sotto la lente dei Probiviri del Movimento

per il no al decreto Sicurezza - vicenda che porto’ invece

all’espulsione, tra gli altri, di Gregorio De Falco - in caso

di ulteriori provvedimenti nei suoi confronti.

"Nel nostro regolamento - osserva - c’e’ scritto che

dobbiamo tenere conto delle votazioni non seguirle

pedissequamente. E quella votazione, finita 60 a 40, non e’

certo stata un plebiscito".