Diciotti, il 61% degli italiani sta con Salvini

Favorevole anche quasi un quarto degli elettori di centrosinistra. Il tema dell' immigrazione è centrale nel dibattito politico, scrive il corriere della sera. Per quanto, con evidenza, sovrastimato, visto il calo degli afflussi che tutte le statistiche registrano, esso rimane cruciale. In primo luogo perché riguarda alcuni aspetti politici rilevantissimi sui quali si definiranno i rapporti di forza del prossimo Parlamento europeo, che a loro volta determineranno le caratteristiche dell'Unione e addirittura le condizioni della sua stessa sopravvivenza. In secondo luogo, perché il tema parla alla «pancia» del Paese.