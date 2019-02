Diciotti, in tilt Rousseau. La debacle grillina

Si continua a votare, anche se a fatica, sulla piattaforma Rousseau, dove oggi gli iscritti M5S sono chiamati a esprimersi sul destino del ministro Salvini, per decidere se dare o meno l’ok alla richiesta di autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Ma i rallentamenti del ’sistema operativo’ M5S - dovuti all’alto numero di accessi registrato sin dalle 11, orario di apertura delle urne virtuali - oltre a scatenare le proteste della base (sul Blog delle Stelle fioccano i commenti degli attivisti spazientiti dalla lunga attesa) stanno facendo storcere il naso a non pochi parlamentari.