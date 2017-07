Digital Transformation, una piccola Cernobbio sul Tevere

Metti un pomeriggio di luglio a Roma. Foro Italico, sala della Scherma: Giovanni Malagò passa in rassegna un ricco parterre fatto di ministri, ex ministri, potenti, ex potenti, tutti impegnati a fare le carte all’Italia sulla rivoluzione tecnologica che verrà, e che altrove è già venuta. “Digital Transformation: nuovi confini, crescita e sicurezza del Paese” è il titolo dato a questa piccola Cernobbio sul Tevere dagli organizzatori, Elettronica e The European House – Ambrosetti. “Impareremo dagli errori degli altri paesi. L’onda del cambiamento digitale è arrivata ed è inarrestabile”, dice con ottimismo, presidente di Elettronica.

L’evento, che ha visto intervenire, tra gli altri, il Ministro della Difesa Roberta Pinotti, l'ex Premier Enrico Letta, il Vice Segretario Generale della Difesa Gen. Nicolò Falsaperna, il Presidente di Corporate & Investment Bank EMEA di JP Morgan Vittorio Grilli, il Presidente della Rai, Monica Maggioni, l'ex arbitro Pierluigi Collina, Presidente della Commissione Arbitri Fifa e il General Manager Italia di Deliveroo Matteo Sarzana, ha messo a fuoco il piano di implementazione della "digital transformation" che porterà benefici in termini di competenze, risorse e tecnologia. Occhio, però, al rischio cybercrime. Per Vittorio Grilli, che fu ministro dell’Economia e delle Finanze con Mario Monti premier, “se l’attenzione dei cyber criminali si concentrasse sul sistema internazionale di pagamenti, l’economia mondiale potrebbe essere bloccata”. Per questa ragione “c’è bisogno di un alto livello di consapevolezza di questi pericoli” e c’è necessità “di investire in tecnologie innovative, orientate alla protezione del sistema finanziario”. “Uno dei più recenti attacchi di questo tipo”, ha aggiunto Grilli, “ha colpito la Banca del Bangladesh, attraverso la quale si è poi riuscito a intaccare il sistema Swift”.

Nel corso del pomeriggio romano, molti altri volti noti, da Mara Carfagna, deputato e consigliere comunale a Napoli, a Gianni Riotta, che ha moderato una parte dell’evento, da Domitilla Benigni, chief operating officier di Elettronica, a Guido Crosetto, ex sottosegretario e attuale presidente dell’Aiad.