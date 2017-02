Dimissioni de che? Le dimissioni di Renzi previste per oggi non sono arrivate

Renzi estremamente cauto e prudente che lascia persino decidere la data del voto alle istituzioni proposte. In poche parole il leader Pd è troppo debole per decidere da solo. La minoranza con tutta probabilità avrà un 'congresso vero' e già si parla di elezioni anticipate meno probabili. Questi sono gli umori di chi ha seguito la direzione del Pd. Ma soprattutto, si fa notare, Renzi non ha pronunciato la parola 'dimissioni' come pure molti giornaloni avevano lasciato intendere che oggi sarebbe accaduto. Tranne Affaritaliani Palazzi&Potere che aveva detto sin dall'inizio che oggi Matteo Renzi non avrebbe lasciato l'incarico alla guida del Pd.