Dis, Via della Seta opportunità ma capire se siamo target

La via della seta puo' essere una grande opportunita' per l'Italia, ma e' necessario capire se il nostro paese possa diventare un 'target' di interessi stranieri. Lo ha sottolineato il direttore del Dis - il dipartimento che coordina le agenzie d'intelligence - Gennaro Vecchione nella sua lectio magistralis alla Link University. "E' ovvio", ha detto Vecchione, che "questa grande strategia della Cina su questa grande rete infrastrutturale che colleghera' piu' facilmente l'estremo oriente con l'Europa, traguardando Israele e passando per i porti italiani, e' uno scenario da cui bisogna trarre determinate considerazioni". Con l'obiettivo di "capire - ha concluso - se noi siamo nell'onda degli obiettivi, dei target, degli attori stranieri che vogliono assumere determinate iniziative e non proprio secondo le regole internazionali".