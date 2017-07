Disastro Renzi, Pd peggio che ai tempi di Bersani: 24%

PD IN flessione scende al 24%, centrodestra in recupero, stabili i grillini.

In questo contesto, in vista delle prossime elezioni politiche, le grandi manovre sono iniziate. Alcuni parlamentari che nel 2013 erano stati eletti con il Pdl e poi passati all' appoggio dei governi Letta, Renzi e Gentiloni vorrebbero fare marcia indietro e ritornare nell' ovile del centrodestra. C' è da capire, però, se gli spostamenti di collocazione politica all' interno delle Camere si rifletteranno sulla formazione del consenso.

Da evidenziare, scrive Antonio Noto sul Qn, il trend in calo dei democratici, un punto sotto rispetto al Pd di Bersani. Se dopo la sconfitta referendaria il partito di Renzi era tra il 25-26%, in seguito alle primarie aveva fatto registrare un incremento arrivando al 28-29%. Negli ultimi mesi, in concomitanza con l' aumento delle frizioni interne, il consenso è diminuito fino a toccare adesso il 24%. Però questo calo non ha generato flussi di voto a favore di Mdp o Campo progressista, ma piuttosto quella parte di elettori critici si è rifugiata nell' astensione, in attesa che il mercato elettorale possa offrire qualche ulteriore novità.