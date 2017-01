Domani la Convenzione Blu; nasce il soggetto liberalconservatore

Mi scuseranno i lettori se per una volta parlo di qualcosa in cui sono direttamente coinvolto. Domani accade una cosa - mi pare - importante. Con Raffaele Fitto, con i Conservatori e Riformisti, con tante realtà territoriali, daremo vita a una novità politica significativa, dando seguito al cammino compiuto finora attraverso il progetto della Convenzione Blu. Il 5-6 novembre scorso abbiamo scritto (con tante personalità e amici autorevoli) un programma liberale a tutto tondo (www.laconvenzioneblu.it/mozione) come in Italia non se ne vedevano da una ventina d’anni. Il 17 dicembre, con tanti movimenti civici e forze territoriali, abbiamo messo in campo una rete consistente in tutta Italia. Ora, il passo decisivo: scelta di nome e simbolo, convocazione dei prossimi appuntamenti nazionali, anche di un primo congresso. Il legame con i conservatori inglesi offre una cornice chiara. Dare gambe e forza a qualcosa che in Italia non c’era: rimettere al centro il trittico meno tasse-meno spesa-meno debito; contrastare la marea montante statalista; tenere alte le bandiere dell’atlantismo, della libertà e del mercato. Una svolta thatcheriana, insomma. E’ un impegno ambizioso in un contesto non sempre facile, come quello italiano. E’ dunque una missione che merita aiuto, partecipazione, coinvolgimento. Chi ci sta?

Daniele Capezzone Deputato Conservatori e Riformisti d.capezzone@gmail.com