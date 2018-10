Doris sgancia la bomba: "Ci chiedono come portare i soldi all'estero"

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, figlio di Ennio a lo dice sednza mezzi termini al Giornale: "In questo ultimissimo periodo un po' di preoccupazione c'è tra i nostri clienti. Ci chiedono delle prospettive dei titoli di Stato, ma noi rassicuriamo ritenendo che l'Italia riuscirà a pagare i suoi debiti. Ci sono anche richieste su come portare i soldi all'estero in modo regolare e pulito".