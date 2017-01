Draghi, con 6mila euro a testa fuori dell'euro!

Un' interrogazione presentata dal Movimento Cinque Stelle a Strasburgo consegna agli italiani una rivelazione importante sul destino dell' euro.

Se qualcuno avesse messo in conto di far uscire l' Italia dalla moneta unica può iniziare a immaginare un esborso quantificaro a oggi incirca 358,6 miliardi di euro. Che diviso per i circa 60 milioni abitanti fa quasi 6 mila euro a testa, neonati compresi. Il conto, scrive il Tempo, lo ha fatto Mario Draghi che ha risposto in maniera ufficiale, e ovviamente tecnica, all' interpellanza di due eurodeputati del Movimento Cinque Stelle, Marco Valli e Marco Zanni (che per correttezza d' informazione non fa più parte del M5S).