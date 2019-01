Draghi fa l'elogio dell'euro (beato lui) e attacca i populisti

"Oggi la maggior parte delle sfide sono globali e possono essere affrontate solo insieme. E' q

uesta "unione" che esalta la capacita’ dei singoli paesi di

mantenere la sovranita’ sulle questioni rilevanti, la

sovranita’ che altrimenti andrebbe persa in questo mondo

globale". Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi,

intervenendo al Parlamento europeo per le celebrazioni dei 20

anni dell’euro. "E’ proprio in questo senso che la moneta unica

ha dato a tutti i membri della zona euro la propria sovranita’

di politica monetaria, rispetto agli accordi monetari

preesistenti", ha aggiunto.

"E’ insieme che abbiamo una voce nella regolamentazione dei

mercati finanziari internazionali; una voce, che e’ stata

fondamentale nel ridisegnare il regolamento finanziario

mondiale dopo la crisi finanziaria globale", ha continuato

Draghi.