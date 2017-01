Due per mille, calano i contribuenti; Il Pd si prende la metà degli incassi

Beppe Sala sindaco: festeggiamenti del Pd

CALANO i contribuenti, crescono i soldi. Ma solo perché è aumentato lo stanziamento complessivo previsto dallo Stato per i partiti: in realtà gli italiani che nel 2016 hanno scelto di versare il proprio 2 per mille sono 971.983 per un totale di di 11, 7 milioni di euro mentre nel 2015 erano stati 1.106.288.

Ulteriore dimostrazione, semmai ce ne fosse stato bisogno, della sfiducia verso la politica anche perché la procedura per i cittadini - rispetto all' anno precedente - è stata assai semplificato scrive il QN. Tant' è: dai dati pubblicati ieri dal ministero delle Finanze emerge che, in valore assoluto, calano tutti i partiti tranne il Nuovo centrodestra che triplica quasi il numero dei 'suoi' contribuenti che ora sono 46.695: segno che Alfano ha dedicato attenzione al problema, facendo campagna per drenare risorse.