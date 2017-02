E il governo (con il Pd) disse No! No al procuratore delle 'indagini delicate'

Poteva restare ma gli è stato impedito. Mentre altri magistrati hanno avuto la proroga

Da ieri Giovanni Colangelo è un magistrato in pensione. Lascia la guida della Procura di Napoli, dove stava coordinando inchieste importanti. Comprese quelle che portarono i clan di camorra a progettare un attentato ai suoi danni, e quella sugli appalti pubblici da cui è scaturita l' indagine sul padre di Matteo Renzi, poi trasferita a Roma per competenza. Venerdì ha compiuto settant' anni, nuovo limite d' età fissato dal governo Renzi che poi ha concesso due proroghe; l' ultima, l' estate scorsa, per i soli vertici della Corte di Cassazione, scrive il corriere della sera.