E Marra scaricò la Raggi: è lei che ha deciso

Dal carcere, l' ex braccio destro di Virginia Raggi, chiede di tornare in possesso dei suoi cellulari con la famosa chat «Quattro amici al bar», come l' avevano intitolata i neo amministratori capitolini: lui stesso, la sindaca, Daniele Frongia e Salvatore Romeo. È la prima importante mossa difensiva di Raffaele Marra scrive il corriere della sera, che, oltre all'accusa di corruzione condivisa con il costruttore Sergio Scarpellini, risponde anche di concorso in abuso d' ufficio per la nomina del fratello, Renato Marra, al dipartimento al Turismo. Ecco, quella chat, secondo Marra, proverebbe che lui non c'entra con la promozione del fratello ma è chiaro che la mossa appare un via libera all'inevitabile scaricabarile con la sindaca.