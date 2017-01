E vai con le Quirinarie! Per la scelta del Premier Grillo ha deciso

Ma come sceglieranno il premier i grillini? Ci sono vari modi e ovviamente se il mantra è la 'rete' e internet, bisognerà poi decidere il modello; ebbene a quanto apprende Affaritaliani il modello al momento preferito e sul quale si starebbe ragionando sarebbe quello delle quirinarie ovvero lasciare agli iscritti la possibilità di esprimere tre candidature per poi andare ad una cernita e votare i finalisti. L'altra ipotesi, ma meno gettonata, è quella di proporre dei nomi fissi. Ma potrebbe provocare spaccature all'interno del Movimento e portare alla nascita addirittura di correnti interne. Cosa che a Genova vedono come il fumo negli occhi.

DjK

*È uno dei principali analisti e consulenti italiani. Attento a tutto ciò che accade nel mondo. Esperto di fatti politici ed economici