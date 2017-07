Riecco Renzusconi: l'eterno ritorno del Nazareno

La manovra inziata con l'addio di Enrico Costa, proseguita con quello di Massimo Cassano e Maurizio Bernardo, è finalizzata a facilitare un «Renzusconi» per il post-voto. Questa la convinzione di Ap e anche di una parte del Pd. Alfano e Lorenzin guardano al nuovo gruppo di Costa (tra i nomi c' è quello di Rete civica ma anche Diritti e doveri) come ad una bad company del Cavaliere creata ad arte per avere più carte da spendere al tavolo con il Pd targato Renzi.



E allora servono le contromosse, scrive il Messaggero.



Per evitare un eventuale nuovo patto del Nazareno si è creata una sponda Franceschini-Alfano.