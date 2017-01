Esclusiva Affari: il logo di Rinascimento, nuovo partito di Vittorio Sgarbi

Un frammento del "Giudizio Universale" di Michelangelo Buonarroti (affresco presente sulla parete dietro l'altare della Cappella Sistina in Vaticano) scelto come elemento visual del nuovo logo di "Rinascimento", il movimento politico civico nato da una idea di Vittorio Sgarbi, pronto nuovamente a scendere in campo e a misurarsi in politica. Il progetto, come già anticipato nelle settimane scorse da Affaritaliani, sarà svelato, nei prossimi mesi prima a Firenze, sede della culla del Rinascimento Italiano, e, poi, successivamente, a Roma e Milano, le due più importanti aree metropolitane in ambito nazionale.

Il pay off del progetto è molto ambizioso: "Innalzare gli Italiani alla Bellezza". Per lo slogan e soprattutto per il colore dominante (l'azzurro) gli addetti ai lavori ritengono che il nuovo movimento possa inserirsi nell'area di centro destra.