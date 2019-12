Economia, crollo delle Borse in arrivo? Ecco quando potrebbe accadere

Crollo delle borse mondiali a marzo? È la scommessa del più grande hedge fund del mondo, Bridgewater, il cui fondatore Ray Dalio ha appena sottoscritto contratti di assicurazione per 1,5 miliardi di dollari per proteggere il portafoglio di gestione del fondo, 150 miliardi di dollari in azioni e investimenti finanziari. Questo tipo di azione, le put options, come ricorda il Corriere della Sera consente di "vendere titoli a un prezzo prefissato ed entro una data certa", prima cioè che cadano le quotazioni.