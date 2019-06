Economia, una proposta per uscire dalla trappola del debito

Secondo le stime preliminari, la crescita economica ha perso slancio ed il quadro congiunturale eleva il "rischio Paese" , c’è bisogno di politiche economiche in grado di agire tanto sul numeratore che sul denominatore del rapporto debito/Pil. E' il tema affrontato dagli autori nel volume, che propongono, (come sottolineato recentemente da Mario Draghi) l’esigenza di un piano di industriale per affrontare il tema debito con l’obiettivo portare il rapporto debito/Pil a quota cento.

Attraverso l’uso di asset materiali e di partecipazione, lo Stato esercita un ruolo innovatore, costruendo un collegamento funzionale con il sistema finanziario per stimolare “la partecipazione delle risorse necessarie alla sostenibilità del debito, la ripresa degli investimenti di lungo periodo ed il sostegno della crescita" (finance for growth).

La link Campus University ha annunciato una Unit per la implementazione di questa proposta

Ferme restando disposizioni legislative europee e la compatibilità con i trattati dell'Unione Europea e dell'area UEM, gli autori propongono nuove funzioni industriali e finanziarie della Market Unit Cassa Depositi e Prestiti, con la riduzione del debito Sovrano della Repubblica italiana, attraverso la creazione di un Player nazionale, di dimensione globale a supporto dell’economia reale Italiana e non solo.

La proposta prevede il conferimento di assets pubblici (immobili, terreni agricoli, scorte, investimenti di capitale fisso) ed il conferimento della quota di controllo degli asset infrastrutturali materiali ed immateriali, degli asset dedicati all'internazionalizzazione e al credito, oggi partecipati da CDP o dal Tesoro, ad una società finanziaria e di investimenti . La Newco, partecipata, oltre che dalla CDP, dalle più importanti istituzioni finanziarie, sia nazionali che estere , sviluppa funzioni di Finance Innovation e di Infrastructure Networks attraverso la costituzione di più veicoli societari per gli investimenti e la generazione di fondi e nuovi asset class da destinare al finanziamento di investimenti di lungo periodo, per la più importante collocazione di titoli in Borsa della storia italiana.

Su questo tema

Da qui -secondo gli autori- occorre ripartire affrontando i problemi di un’economia bloccata da troppi anni, ripensando i modelli di business degli operatori finanziari e avviando un modello economico che promuova un diverso rapporto tra lavoro e capitale. Molti settori che possono offrire elevate opportunità d'investimento: dall'ambiente, all'energia, dalle tecnologie per i cambiamenti climatici e di ecoinnovazione, dagli impianti industriali e di servizio, fino alle infrastrutture sociali, urbane, di trasporto e comunicazione e alle infrastrutture immateriali. Lo scopo della proposta è che molti, tanti o chi vorrà possa partecipare a migliorarne la sostenibilità economica e politica, orientando le politiche economiche e di bilancio.

Ne parleranno

Vincenzo Scotti

Presidente della Università degli Studi “Link Campus University”

introduce

S. E. R. Angelo Bagnasco

Cardinale, Arcivescovo Metropolita di Genova; Presidente del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d’Europa.

presentano

Gianfranco Leonetti Docente e Coordinatore della Consulta Scientifica del Master SEMS, Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica della Sapienza Università di Roma.

Umberto Triulzi già Professore ordinario di Politica Economica, è Docente a contratto della Sapienza Università di Roma.

TAVOLA ROTONDA

Giorgio Santilli (modera) Caporedattore del Il Sole 24 Ore, Roma

Guglielmo Chiodi Presidente Nuova Accademia, Docente Sapienza Università di Roma

Carlotta de Franceschi Presidente Action Institute, Docente Columbia University di New York

Carlo Di Primio Presidente dell’Associazione Italiana Economisti Dell’Energia AIEE

Lucia Morselli Consigliere, Presidente del Comitato Parti Correlate e membro del Comitato Controllo e Rischi, Telecom Italia, Program Leader e Docente Link Campus University di Roma

intervengono

Mario Benotti . Giornalista Professionista RAI-Radiotelevisione Italiana

Carmelo Cedrone Docente di Politiche Europee, Sapienza Università di Roma

Vincenzo Colla Vice Segretario Generale CGIL

Carlo De Masi Presidente Adiconsum Nazionale

Livio De Santoli Professore ordinario di Energy Management, Prorettore alle Politiche Energetiche, Sapienza Università di Roma

Giancarlo Gambardella Task Force per la valorizzazione e dismissione degl immobili non residenziali della Difesa, Ministero della Difesa

Mario Panizza Professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, già Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre

Roma, 20 giugno - ore 10,00 Link Campus University - Sala Antica

Biblioteca -Via del Casale di San Pio V, 44

Presentazione del libro di Gianfranco Leonetti - Umberto Triulzi "Democrazia e crescita. Una proposta per uscire dalla trappola del debito", Eurilink University Press, 2019.