Editoria, Comcast sfida Topolino: si riapre il duello per Sky

Si potrebbe riaprire la partita su 21CenturyFox, il colosso di Rupert Murdoch a cui fa capo anche il 39% di Sky, il cui controllo potrebbe rivelarsi cruciale, scrive il Giornale. Secondo il Wall Street Journal il gruppo Comcast - a cui fanno capo NbcUniversal e Dreamworks - sarebbe tornata in gara per aggiudicarsi la Fox e i suoi supereroi, forte degli ostacoli posti da Washington al previsto matrimonio con Disney.

Lo scorso dicembre la Walt Disney ha raggiunto un accordo con Murdoch per un' offerta in azioni da 52,4 miliardi sulla quasi totalità delle attività di Fox (facevano eccezione notizie e sport). La scelta è preferita dallo «squalo» australiano rispetto ai 60 miliardi messi sul piatto da Comcast per le prospettive di rivalutazione dei nuovi titoli Disney (Murdoch dovrebbe avere il 4,4% del nuovo polo) e minori rischi regolatori.

Le nozze dovrebbero dare vita, entro giugno 2019, a un impero dell' intrattenimento che da Paperopoli raggiunge la Sprinfield di Burt Simpson.