Editoria, Giampaolo Pansa ritorna con il Bestiario

Signore e signori, attenzione prego: da mercoledì prossimo, come Affaritaliani Palazzi&Potere è in grado di anticipare, torna il mitico Bestiario di Giampaolo Pansa. Dove? Ma su Panorama, naturalmente. Proprio dove tutto ebbe inizio. Il fatto segna anche la riappacificazione con Maurizio Belpietro, dopo il brusco abbandono di Pansa dalla Verità. A proposito: Panorama cambia anche giorno di uscita in edicola. Sarà sempre di mercoledì.