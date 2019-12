Editoria e giornali: ecco come Conte vuole cambiare tutto!

"Il sistema editoriale attraversa, da almeno un decennio, una crisi profonda e per molti versi inedita, per natura e dimensione". Per fronteggiarla, scrive il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Andrea Martella, in un intervento sul Sole 24 Ore, "la legge di bilancio ha introdotto un primo e importante pacchetto di misure urgenti per il sistema editoriale, al quale nei prossimi mesi fara' seguito un organico intervento legislativo di riforma di tutti gli strumenti, diretti e indiretti, di pubblico sostegno all'editoria, che abbiamo chiamato 'Editoria 5.0'".