Editoria, Il Tempo sale sul carro grillino? Belpietro dirigerà Panorama

Hanno destato scalpore nell'ambiente giornalistico le improvvise dimissioni di Gian Marco Chiocci dalla direzione del Tempo. Dimissioni improvvise ma non troppo perché i soliti bene informati giurano che già da qualche periodo c'erano delle divergenze editoriali tra l'ormai ex direttore (che aveva riportato il giornale ad un deciso miglioramento di visibilità e di copie vendute) e una parte della proprietà. Insomma all'origine della fuoriuscita di Chiocci ci sarebbero state differenti vedute sul futuro del giornale.

Da più parti intanto si cominciano a fare i nomi di chi potrebbe essere il successore alla guida del giornale con vista su Palazzo Chigi. In pole position c'è Franco Bechis che gioca in casa occupandosi già della direzione di altri giornali della famiglia Angelucci. Ma anche altri nomi sarebbero stati 'attenzionati': Pietro Senaldi di Libero e Mario Sechi. Per qualche momento si è pensato anche ad Augusto Minzolini come possibile direttore del quotidiano romano. Intanto, già la prossima settimana Gian Marco Chiocci annuncerà ufficialmente il suo nuovo incarico.

Infine, per quanto riguarda l'altra grande operazione editoriale in corso, quella riguardante Panorama, se l'acquisto da parte degli editori della Verità dovesse andare in porto (come sembra) c'è già pronto il nome del direttore: sarà lo stesso Maurizio Belpietro.