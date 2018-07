EDITORIA, MAGGIORANZA EDITRICE KEY EDITORE ACQUISITA DA GF INVESTMENT

Il pacchetto di maggioranza della casa editrice giuridica Key Editore è stato acquistato da Giuseppe Finoia, mediante la società immobiliare di famiglia GF Investment. Lo rende noto un comunicato stampa dell'editrice. Finoia nella nota commenta "Il riassetto della società terminerà nel mese di agosto, ho avuto mandato da alcuni soci di minoranza di vendere le loro quote ed è in avanzato stato una trattativa con una storica primaria realtà editoriale italiana per l'entrata nel capitale sociale aziendale. Al termine del riassetto societario la casa editrice avrà una base economica e finanziaria solida per poter affrontare le sfide che si è preposta".

"Le numerose acquisizioni degli ultimi anni da parte di multinazionali straniere di prestigiosi marchi dell'editoria giuridica Italiana - ha aggiunto Finoia - hanno contribuito a creare un certo smarrimento da parte di molti autori, dovuto essenzialmente alla mancanza delle precedenti relazioni personali che storicamente legano editore ed autore. Si è creato il bisogno di rilanciare una nuova stagione nel settore, la nostra sarà una casa editrice intesa come una community d'autori; sarà dato molto rilievo all'evoluzione del pensiero giuridico, quindi sarà sempre riservato uno spazio alle pubblicazioni scientifiche che oggi trovano difficile voce perchè fuori dalla logica del business delle multinazionali".