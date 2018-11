Election day, se cade il governo si può fare; svelata la "prova regina"

Al di là delle smentite di rito dei dioscuri di governo, la maggioranza sembra sempre più sfilacciata e in difficoltà. Per questo, scrive Dagospia, dalle parti di Palazzo Chigi si sono messi a spulciare tutte le norme in materia elettorale trovandone una (confermata anche da costituzionalisti di rango come il Presidente emerito della Consulta Annibale Marini e Alfonso Celotto docente di diritto costituzionale a Roma Tre, interpellati in merito) che potrebbe addirittura dare il via libera all'election day: è il decreto n. 98 del 2011.

L'articolo 7 testuale recita: "A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 (cioè anche Camera e Senato) si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo".

Insomma, continua Dagospia, fino all'approvazione della legge di bilancio si andrà avanti. Poi da gennaio tutte le opzioni saranno aperte. Compresa quella dell'election day.