Elettricità: la bolletta elettrica dei morosi? La paghiamo tutti noi

Pagare di più tutti quanti per saldare i debiti accumulati dagli utenti morosi. La delibera (50/2018) dell' Autorità per l'Energia spalma su circa 30 milioni di utenti i debiti accumulati, scrive Libero. Non c' è conferma ufficiale ma circa 200 milioni di euro - con questo prima intervento - verranno ripartiti tra chi paga regolarmente la bolletta elettrica.