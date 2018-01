Elezioni 2018: a rischio le liste della Lega

Matteo Salvini rischia di ritrovarsi privato della segreteria della Lega Nord e pure del potere di presentare le liste per le prossime politiche. Tutto è dovuto a due diversi provvedimenti: un esposto al tribunale di Milano e un ricorso formulato al ministero dell' Interno, scrive il Fatto.

Il primo è stato presentato da un candidato sconfitto alle primarie del Carroccio lo scorso maggio per denunciare presunte irregolarità di Salvini nella sfida ed è stato discusso ieri dal giudice della prima sezione civile del tribunale di Milano, Nicola Di Plotti. La pronuncia arriverà entro lunedì mattina.

Se il ricorso sarà accolto Salvini decadrà dal ruolo di segretario che passerà, come da regolamento interno della Lega, al vecchio Capo Umberto Bossi, oggi presidente federale.

Il secondo è invece un ricorso che sarà depositato solamente oggi al ministero dell'Interno per "destituire la legittimazione di Roberto Calderoli a depositare il simbolo elettorale" e di Salvini a presentare "le liste per conto della Lega Nord" perché "non più militante" del Carroccio dal 14 dicembre 2017: data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello statuto del suo nuovo partito "Lega per Salvini premier" con sede legale in via delle Stelline 1.