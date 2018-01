Elezioni 2018: a sorpresa Salvini fonda un altro partito

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo statuto della "Lega Salvini Premier", che all' articolo 1 si definisce «movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità la pacifica trasformazione dello Stato italiano in un moderno Stato federale». Una presentazione, scrive Libero, ben diversa dalla "Lega Nord per l' indipendenza della Padania", che invece «è un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità il conseguimento dell' indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana».

Cambia anche il simbolo. Radicalmente.