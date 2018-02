Elezioni 2018: D'Alema torna al comando, Grasso in tv fa solo figuracce

La scintilla non è scattata. Tra Massimo D' Alema e Pietro Grasso non c' è un grande feeling politico.

Ora, però, la soglia del 3% terrorizza Baffino e lo obbliga a correre ai ripari, rompendo la finta tregua con il presidente del Senato, scrive il Giornale. Dall' inizio della campagna elettorale, i sondaggi inchiodano Liberi e uguali, la formazione politica nata dalla scissione del Pd, in una forbice tra il 4 e il 5%. Ma a impensierire il Lider Maximo è il trend, costantemente in calo: dal 3 dicembre, giorno del debutto del presidente del Senato al teatro Atlantico dell' Eur di Roma, ad oggi, Leu è passato dal 7,3 al 5,3 (ultimo sondaggio di Emg).