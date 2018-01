Elezioni 2018, Berlusconi "affaticato e stressato per le liste". E fugge via

Quarantotto ore nel fortino in Brianza, scrive il Corriere della sera. Lo stress e la pressione degli aspiranti parlamentari (soprattutto quella degli esclusi) fanno rifugiare Silvio Berlusconi a Villa Giambelli a Rogoredo, la residenza della compagna Francesca Pascale. È qui che il leader del centrodestra passa il fine settimana, saltando anche l'appuntamento in tv già fissato con Lucia Annunziata.

Troppe pressioni, con la fatica che rischia di prendere il sopravvento [...] Dopo un'estate in cui Berlusconi si è rimesso in piena forma fisica, non può permettersi di iniziare la campagna elettorale affaticato. Così venerdì sera è il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, a consigliargli quarantotto ore di (relativo) riposo.