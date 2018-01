Elezioni 2018, Berlusconi: chi corre per Forza Italia deve autofinanziarsi

«Mi servirebbero i soldi per stampare i manifesti. Qual è il budget a disposizione?». Le richieste dei coordinatori regionali al quartier azzurro sono arrivate da giorni. E sono state rispedite al mittente. Sarà la prima campagna elettorale di Forza Italia a costo zero.

Nelle casse della sede di piazza San Lorenzo in Lucina ci sono poco meno di 50mila euro. Non un soldo di più, scrive il Messaggero. In passato sono stati pignorati mobili, quadri, computer. Poi attraverso un piano di rientro con le banche la situazione è tornata più calma. Ma l' allarme è scattato lo stesso. In passato è stato sempre Berlusconi ad indossare i panni del finanziatore. Portando Forza Italia a recuperare punti al voto attraverso un dispendio di energie ma anche di soldi. Tuttavia il Cavaliere questa volta non ha intenzione di mettere mano al portafoglio.