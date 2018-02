Elezioni 2018: Berlusconi sogna Tajani, Letta o Ghedini a Palazzo Chigi

I nomi a cui pensa Silvio Berlusocni, scive la Stampa, sono molteplici. Oltre ad Antonio Tajani spicca quello di Gianni Letta, già braccio destro di Berlusconi premier, uomo di raccordo col Quirinale e con i «poteri forti». Per quanto gli abbiano dato poco retta nella scelta dei candidati, bocciandogliene un paio, Letta rimane il più autorevole consigliere del leader. Ma anche su Ghedini sono in corso cauti sondaggi. Ricapitolando: l'ex portavoce o l' ex braccio destro. Come ultima carta di riserva, l' avvocato difensore. Di qui non si scappa.